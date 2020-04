Aries – Horóscopo de 12 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Hoy reúnete con los amigos, puedes hacerlo virtualmente, celebra su amistad y agradece el tenerlos y poder contar con ellos, hay muchas maneras de sentirlos y que nos sientan.

Dinero:

Si deseas viajar al extranjero a laborar o estudiar, comienza a mirar opciones, busca sitios recomendados en la web y diseña un plan, todo se puede lograr, simplemente es tener la certeza y poner atención a las señales del universo.

Salud:

Punto débil: tu cabeza. Una manera sencilla de descansar es la meditación, si no estás acostumbrado simplemente cierra los ojos y escucha música suave, descansa todos tus músculos y pon tu atención en la respiración.

Consejo:

Celebra la vida y a los tuyos con gratitud, la familia, la pareja y los amigos son lo que nos da soporte en estos momentos, así que no tengas afán, tan solo disfruta y sé feliz, aprende a escuchar.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en combinación Doble en un día de Inicio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para que lo aproveches al máximo.

Trabajo:

Que tu descanso no se tome como ausencia, tienes que estar atento, tu apoyo siempre cambia las reglas del juego.

Salud:

Actividades que te conecten con la serenidad son muy buenas para hoy. Medita o practica yoga. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Notaras como los problemas en tus relaciones empiezan a tener un final, si lo aprovechas podrás crear comienzos refrescantes.

Dinero:

Notarás que las cosas que no estaban saliendo tal cual lo planeaste empezaran a mejorar, esto debido a la energía que te acompaña en este día.

Consejo: Valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentirlo sigue adelante.