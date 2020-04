Aries – Horóscopo de 11 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Abril de 2020

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

HORÓSCOPO

Sábado 11 de Abril de 2020

Signos de fuego

Son los apasionados del Zodiaco

Amor:

No es fácil para ti esta situación, comienza a reconocer lo que te aleja de las personas que amas, es momento de hacer los cambios pertinentes, no es tan complejo como piensas.

Dinero:

Eres optimista y eso te ayuda a conseguir lo que quieres, las finanzas están en su mejor momento, recibes por tu labor y eso te gusta.

Salud:

El sol te acompaña y su energía también, aprovecha hoy para sentirte muy bien, aprovéchala al máximo, el ejercicio te ayuda a mantener esa energía en contro.

Consejo:

Los momentos que pases en soledad, disfrutalos, son para tu crecimiento personal, no debes pensar que es tiempo sin un propósito, es el tiempo perfecto.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, triangulas con Rata y Mono, será un día muy positivo para ti, ellos serán tus aliados hoy. ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Tienes las capacidades de un líder y debes aprovecharlo para destacarte en tu trabajo, comienza a planear las próximas acciones.

Salud:

Debes relajarte, un buen baño o si puedes actividades que requieran de jardinería te ayudarán. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Rodearte de tus amistades o de tu familia te brindará seguridad, además reforzará tus habilidades sociales.

Dinero:

Eres una persona orgullosa, ya que es una característica de las personas influenciadas por la energía del Dragón, solo tu te puedas dar cuenta de tus errores, si es que los cometes.

Consejo: Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida.