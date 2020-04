Aries – Horóscopo de 1 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Comparte con tu familia o pareja tus anhelos, expresa tus emociones en un detalle con aquellas personas que amas, una llamada sería una buena idea.

Dinero:

Respira profundo, es muy importante el tener todo cubierto y así está dispuesto, no es momento para angustiarse, es momento de creer.

Salud:

Pensar tanto en lo mismo da dolor de cabeza, así que pon tu atención en cosas diferentes y así la tensión va mermando.

Consejo:

Muévete requieres canalizar toda esa energía que tienes, mantén tu actitud positiva y no permitas que la negatividad de otros te afecte, es vital para tu equilibrio emocional

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en Choque. Es favorable que hoy le des prioridad a valores como el orden y la focalización, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Evita llenarte de angustia por situaciones que aun no han ocurrido, es mejor que pienses en estructurar un nuevo plan de acción, para delegar y organizar tu estructura laboral.

Salud:

Dale prioridad a tu salud y bienestar, procura un baño relajante. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu carácter impulsivo y fuerte te podrían causar problemas con tu pareja o tus familiares, busca la forma de convivir.

Dinero:

No es buen día para hacer prestamos de dinero, evita portar objetos de valor o exponerte a situaciones de riesgo financiero.

Consejo: Mantente enfocado en tus metas, se paciente, este año recompensara a las personas astutas y organizadas.