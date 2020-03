Aries – Horóscopo de 29 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Es momento de expandir el amor, de dar y recibir el amor que mereces. No escatimes, pueden presentarse roces con tu familia o pareja, no dejes que eso dañe el clima en tu hogar.

Dinero:

Los pequeños beneficios siguen presentes en tu vida, no restes valor a los recursos y bendiciones que tienes día a día. Hoy agradece y siéntete bendecido.

Salud:

Mantente seguro, ayuda las personas de tu entorno a entender la importancia de seguir las recomendaciones de salud, sin miedo pero con precaución.

Consejo:

Siempre que puedas ayudar, hazlo. El egoísmo y la intolerancia en este momento no son una opción.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, la energía del día te apoyara para que tomes las medidas necesarias para anticiparte a los problemas y crear un mejor futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Hoy será un buen día para ti, junto con tus jefes y tus compañeros, a pesar de que las cosas estén tensas notaras que iras mas allá.

Salud:

Debes mantener muy hidratado, es vital que tomes bastante agua para que te mantengas limpio de todo malestar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Busca maneras de compartir con tu pareja, como hacer recetas juntos o algo así.

Dinero:

Este día presagia una energía de buena fortuna, no necesariamente es dinero, también puede ser buenas noticias.

Consejo: En este día tienes la oportunidad para crear un cambio en tu día, aprovéchalo.