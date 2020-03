Aries – Horóscopo de 28 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Todo se da de forma maravillosa cuando confías en tu poder transformador, no te limites con viejas creencia que te hacen daño, pues el amor se construye todos los días y existen formas infinitas de hacerlo.

Dinero:

Incluso en los momentos de dificultad has sabido entender que puedes actuar y comenzar a resolver lo que está en tus manos y lo que no, confía en que se resolverá para tu mayor bien.

Salud:

Toma mucha agua y mantén tu cuerpo hidratado, lee un libro o algo que te interese y mantén tu mente activa, medita y mantén tu espíritu en calma.

Consejo:

Siempre que lo necesites puedes obtener la respuesta que buscas solo poniendo atención en tu esencia. No te llenes de dudas.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, te encuentras en un día de Balance, el cual es propicio para equilibrar situaciones desfavorables en tu vida, ten presente estas recomendaciones.

Trabajo:

Aprovecha este día para meditar sobre tu situación en el trabajo y como afecta tu vida persona, hasta entender como equilibrar ambos.

Salud:

Mantente hidratado, es importante para que puedas cumplir todas las actividades que tienes hoy sin dolores de cabeza. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si has estado teniendo problemas en la relación con tu pareja o con tu familia, es un buen día para comunicarte y solucionarlo, escucharan tu punto de vista solo debes estar calmado.

Dinero:

Entiende tus gastos y cuales son realmente vitales, esto con el fin de eliminar los que no y buscar un balance en tus finanzas.

Consejo: Evita quedarte quieto el día de hoy, actúa.