Aries – Horóscopo de 25 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Lo ideal con la pareja es que esta no se vuelva el centro de atención, hay que hacer todo lo posible por vivir en armonía, es un momento para dar amor y recibirlo en igual medida.

Dinero:

Las finanzas siguen estables, piensa que todo está cubierto, así lo tiene dispuesto el universo, sé más optimista, no pongas en duda lo que te has ganado.

Salud:

Hora de ser precavidos, pacientes y estar tranquilos. Cuídate y cuida de los tuyos, es el gesto de amor y humildad más lindo que puedes tener hacia ellos.

Consejo:

La prueba es ser paciente, algo que te cuesta bastante, es vital que lo interiorices y lo hagas parte de ti, hay que hacer lo que se debe hacer en el momento adecuado.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras en día de Daño, pero no te preocupes, ten en cuenta estas recomendaciones para tu día.

Trabajo:

Mantente cercano a personas que admires, ya que puedes verte involucrado en problemas legales.

Salud:

Tienes que fijarte en la técnica que utilizas al hacer deportes o si vas a hacer asesorarte bien o ser cuidadoso ya que eres propenso a sufrir lesiones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tienes que ser cuidadoso en como te expresas, piensa dos veces antes de hablar o podrías verte involucrado en problemas.

Dinero:

Se cauteloso sobre con quien o en que inviertes tu dinero, presta atención en donde tengas tus inversiones y confía en tu instinto.

Consejo: Si te encuentras en dificultades el consejo de un hombre sabio te podría ayudar, apóyate en los sabios cercanos a ti.