Sagitario – Horóscopo del 24 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

No es necesario entrar en crisis en este momento, por el contrario usa toda esa energía que tienes para acompañar y dar optimismo a los que te acompañan.

Dinero:

Moderación, no es momento para acaparar lo que hay en el mercado, la situación actual nos invita a pensar en el otro.

Salud:

Hay que cuidarse, ser consciente de lo que sucede y poder actuar con tranquilidad, el momento no es para entrar en debates, es para comprender que se debe mejorar.

Consejo:

Eres recursivo, usa tu creatividad para buscar nuevas formas de ayudar a las personas que en el momento lo requieran, hay que ser solución no la piedra en el zapato que ni hace ni deja hacer.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, te encuentras en un día cerrado y las energías son neutras para ti. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Es preferible que te limites a realizar tus actividades rutinarias el día de hoy. Espera a un día más positivo para presentar algún proyecto o idea.

Salud:

Debes cuidar tu integridad física, no te expongas a riesgos innecesarios. El día no es adecuado para visitar doctores. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No exageres situaciones en tu mente, es preferible saber cada suceso para luego hacer las debidas opiniones. Ponlo en práctica.

Dinero:

Aprende a entender las señales que te envía el universo. No actúes impulsivamente, conoce el momento apropiado para hacer las cosas.

Consejo: En vez de exagerar tus problemas, exagera tus alegrías.