Aries – Horóscopo de 20 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Hoy puedes hacer una lista de todo lo que deseas en una pareja. Fíjate cuánto hay de ti en esa lista o de alguien muy cercano, muchas veces lo que deseamos ser es lo que buscamos en el otro, ¿quieres una pareja o simplemente buscas un complemento?

Dinero:

Hoy piensa en cómo adquirir tu libertad financiera, lo logras cuando seas capaz de laborar gratis porque lo que haces te apasiona y el dinero te llega por añadidura.

Salud:

La relación de tu cuerpo y mente deben estar en equilibrio. Busca la tranquilidad que sientes cuando estás conectado, pues es un gran momento para abrir nuevos espacios, haz algo que potencie tu energía vital.

Consejo:

Actívate, el Sol entra en tu signo y comienza la gran apertura, tendrás muchas oportunidades de hacer cambios… no temas, es para mejorar, es un nuevo comienzo y lo mejor es que está todo a tu favor.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras en Choque. Es favorable que hoy le des prioridad a valores como el orden y la focalización, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Evita llenarte de angustia por situaciones que aun no han ocurrido, es mejor que pienses en estructurar un nuevo plan de acción, para delegar y organizar tu estructura laboral.

Salud:

Dale prioridad a tu salud y bienestar, procura un baño relajante. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Evita actuar impulsivamente porque podrías verte envuelto en situaciones complicadas con tus seres queridos.

Dinero:

No es buen día para hacer prestamos de dinero, evita portar objetos de valor o exponerte a situaciones de riesgo.

Consejo: Nuestros mejores éxitos llagan a nuestras vidas normalmente después de una gran decepción.