Aries – Horóscopo de 07 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor: Podría aparecer hoy una leve sensación de querer estar solo, date espacios para ti mismo, sin tomar decisiones apresuradas respecto a pareja.

Dinero: Es un día para estar ordenado y tranquilo respecto a tus finanzas. No exageres en gastos.

Salud: Excelente día para tu salud, te sentiras vital.

Consejo: Aprovecha la energía del día de hoy para darte espacios de calidad contigo mismo.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras en combinación, pero ten en cuenta estos consejos sobre todo dinero, amor y trabajo.

Trabajo:

Que tu descanso no se tome como ausencia, tienes que estar atento ya que puede que menos precien tu decisión.

Salud:

No menosprecies malestares o dolores, si no te sientes bien lo mejor es que un profesional te revise.

Amor:

Si tienes hijos, debes plantear una línea la cual no deben pasar, limites claros mantienen relaciones positivas, del mismo modo con tu familia, no permitas que pasen por encima de ti.

Dinero:

Notarás que las cosas no están saliendo tal cual lo planeaste, veras que será un día un poco complicado, lo mejor es no realizar actividades importantes, mucho menos comenzarlas.

Consejo: Espera paciente, vendrán días mejores.