Aries – Horóscopo de 02 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Signo de Fuego

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor: Aries debes ser más arriesgado si quieres que nuevas experiencias lleguen a tu vida, despertara una llama en tu relación.

Dinero: Debes utilizar el dinero destinado a tus proyectos personales, los resultados de las transacciones serán gratificantes.

Salud: Hidrátate con frecuencia, es importante que recuerdes tomar agua. Ejercítate y veras como te da energía para todo el día.

Consejo: Ver el lado positivo de las cosas es un arte que debes practicar siempre.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, será un día lleno de abundancia, pero tus emociones y tu humor te podrían dañar el día.

Trabajo:

Si recibes una contribución por tu esfuerzo, debes ser muy agradecido y evitar quejarte por no ser lo que esperabas.

Salud:

Hoy puedes llegar a sentirte un poco depresivo, intenta no estar solo el día de hoy.

Amor:

Piensa muy bien antes de hablar, tienes un carácter fuerte y a veces no te das cuentas de como puedes lastimar a las personas.

Dinero:

Si tienes la oportunidad de hacer alguna inversión, ¡hazla!

Consejo: No alejes a las personas que te quieren, aprende a controlar tu humor.