Aries – Horóscopo de 01 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor: Tu eres el dueño de tu futuro, si quieres ver resultados positivos debes hacer unos cambios en tu vida amorosa. No te des por vencido, nadie es perfecto.

Dinero: Estas muy estable económicamente, si quieres que tu rendimiento mejore no dudes en escuchar un consejo de alguien que es experto en el tema.

Salud: Sentir la naturaleza y el aire libre es muy beneficioso para ti, te abrirá los ojos.

Consejo: Buscar sabiduría en personas mayores te brindara información que no consigues en internet. Escúchalos.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, estas en daño con Conejo, la confianza es inconsistente.

Trabajo:

Te podrías sentir algo lento y sin ánimos de hacer nada. Puedes decidir si quieres terminar el día así o hacer algo para ser productivo.

Salud:

No puedes dejar que tu mente te haga una mala jugada. Conoces quienes son tus verdaderos amigos y familia, no tengas pensamientos errados a la realidad.

Amor:

Conocerte a ti mismo y pasar tiempo a solas es muy importante para hoy. Las relaciones pueden involucrar problemas.

Dinero:

Si tienes algún proceso legal no es nada recomendable que hables o pongas tu energía en ello. Puede haber papeles perdidos y altibajos.

Consejo: La mente crea problemas que no existen. Aprende a dominarla.