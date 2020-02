Aries – Horóscopo de 29 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja, Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor: Debes comenzar a darle prioridad a tus sentimientos por encima de todo, no estas escuchando lo que quiere tu corazón, haciendo que te conformes con menos de lo que mereces. No elijas eso, escúchate.

Dinero: Si deseas éxito así llegara. Con tu esfuerzo y confianza en ti mismo las cosas fluirán muy bien.

Salud: Date un respiro del ajetreo de tu mente. No puedes pensar en todo a la vez, despeja tu mente y todo se verá más claro.

Consejo: No hay mejor lugar para atraer energías positivas que en tu propia casa.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras combinando directamente con el Tigre, es un día para establecer.

Trabajo:

Hoy es un buen día para establecer metas en el trabajo, reunirse con el equipo y darles un norte a los objetivos.

Salud:

Es un buen día para crear un cronograma de ejercicio y alimentación, planificarte y definir cuales son los días que vas a descansar.

Amor:

No dejes que el amor se marchite gracias a la monotonía, planifica el día de hoy con tu pareja un viaje que los dos quieran hacer.

Dinero:

No es un buen día para tomar acciones financieras importantes, lo mejor es evitar grande gastos e inversiones.

Consejo: Las personas inteligentes se anticipan y planifican sus acciones.