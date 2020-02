Aries – Horóscopo de 28 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja, Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor: Demuestra todo el amor que tienes para ofrecer, disfruta de pasar tiempo de calidad con esa persona que te quiere.

Dinero: Hoy es un día muy prospero para contactar a nuevos inversores, los contactos que hagas hoy te traerán grandes logros. Podrías recibir pago de deudas.

Salud: Experimentar nuevas actividades, generara que tus energías se recarguen.

Consejo: Confía en el proceso, espera todo lo bueno que has cosechado.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, será un día inauspicioso, pero tu actitud determinará tu día

Trabajo:

No te tomes las cosas personales el día de hoy, debes controlar tus emociones y evitar confrontaciones.

Salud:

Es un buen día para renunciar a las grasas saturadas y todo lo que te hace daño en tu alimentación.

Amor:

Escucharte siempre es lo mas sabio, si sientes que las cosas no están funcionando, hoy es un buen día para cerrar ciclos.

Dinero:

No realices inversiones el día de hoy, evita gastar dinero al máximo.

Consejo: Siempre busca dar lo mejor de ti, para los demás y para ti mismo.