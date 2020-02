Aries – Horóscopo de 21 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja, Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor: Es posible que sientas que necesitas un descanso de tu alrededor, date ese tiempo para ti mismo. Las preocupaciones serán momentáneas.

Dinero: Darles prioridad a tus obligaciones será esencial para que puedas organizar mejor tu día sin estresarte.

Salud: Te sientes bien y con energía, sigue retribuyéndole a tu cuerpo manteniendo tu estilo de vida activo.

Consejo: Todo proyecto comienza agarrando lápiz y papel. ¡Pruébalo!

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, no tomes acción, evita conversación incomodas y discutir.

Trabajo:

Si tenias pensado cambiar de trabajo, hoy es un buen día para cerrar ese ciclo que no te hacia feliz.

Salud:

Lleva control de tu alimentación, hoy es un buen día para alejar la comida chatarra.

Amor:

Busca darles fin a esas peleas sin sentido en este día, puede que desaparezcan para siempre.

Dinero:

No tomes decisiones financieras importantes, aprovecha este día para evaluar tus opciones.

Consejo: Deja ese mal temperamento y permítete perdonar.