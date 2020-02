Aries – Horóscopo de 20 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja, Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor: Es importante saber escuchar para que no haya inconvenientes en tu relación, no exijas cosas imposibles de cumplir. Debes practicar la empatía.

Dinero: Buenos sucesos están por venir en tu trabajo, eso significa que tus obligaciones serán mayores. No desesperes, podrás con todo.

Salud: Sera bueno descansar y pensar en ti mismo el día de hoy. Tienes mucho en la mente, distráete con un libro.

Consejo: Es un buen día para ayudar al que más lo necesita.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, puedes tener un buen día si lo utilizas para equilibrar tu vida.

Trabajo:

Piensa bien antes de tomar decisiones, lo mejor será escuchar todas las versiones.

Salud:

Equilibra tu alimentación, buscando una dieta que te beneficie.

Amor:

Hoy es un excelente día para fijar tiempos, no puedes poner tu relación sobre tu familia y viceversa.

Dinero:

Saca cuentas y revisa si lo que estas gastando no supera tus ingresos.

Consejo: El equilibrio es el secreto.