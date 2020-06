Acuario – Horóscopo del 9 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Resuelve de una vez ese conflicto que tienes entre querer ser libre y estar con la persona que amas, siempre buscas una disculpa y ya es hora de que tomes una decisión, tu pareja debe saber lo que realmente quieres.

Dinero:

Lo que deseas se hace realidad fácilmente cuando es desde el corazón, tu labor la vas integrando a lo que te hace feliz, esto siempre tendrá que ver con ayudar al otro, no depende de tu profesión, depende de lo que haces con ella para ayudar.

Salud:

Aprovecha este día para sentirte en calma, inicia con una rutina de relajación para conectarte con tu esencia y así hacer todo lo que debas con tranquilidad y sintiendo bienestar en tu cuerpo físico y emocional.

Consejo:

Estás en este momento disfrutando de todo lo que tienes y sabes que si permites a la magia de la Divinidad obrar en ti, todo será más fácil y claro para ti, después lo podrás proyectar a los otros.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras en día de Remover, ideal para remover energías y cerrar ciclos, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un buen día para terminar proyectos o acabar con negocios que ya no generan valor, a veces es bueno revisar y entender como nos encontramos profesionalmente con nuestro entorno.

Salud:

Intenta iniciar tu día con una sesión de yoga, permitirá que tengas más control sobre ti y puedas estar más sereno. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No permitas que tus sentimientos controlen tus palabras, evita tomar una decisión de la que te arrepentirás enseguida, puede ser muy difícil remediar.

Dinero:

Hoy es un buen día para salir de complicaciones financieras, si tienes la posibilidad de apoyarte en alguien también es un buen día para esto.

Consejo: Para conservar el equilibrio, debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo –John O´Donohue.