Acuario – Horóscopo del 8 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Busca relacionarte más con otras personas, no tengas miedo de mostrar quién eres, el rechazo no es opción, siempre serás bien acogido, tienes mucho por ofrecer.

Dinero:

El universo te sorprendió cuando pensabas que todo estaba terminado financieramente, te conectaste con tu propósito y nada te hace falta en estos momentos.

Salud:

Te siente muy bien física y emocionalmente, estás feliz con todo y por eso tu cuerpo y mente están en su mejor momento.

Consejo:

Recuerda que la gratitud es por todo y las bendiciones para todo, cuando lo haces el universo vibra y el corazón rebosa de felicidad, nunca lo olvides.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras Triangulando en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Comparte tu día con personas sabias en tu área laboral, estar en compañía nutrirá tu desarrollo personal y profesional, ideal para sentar las bases de tu futuro.

Salud:

En tu tiempo libre realiza ejercicios que ejerciten tu concentración como juegos de mesa o que requieran habilidades. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu lado motivado por la pasión y el amor está activado el día de hoy, no te de miedo decir lo que sientes a alguien especial, seguramente serás retribuido.

Dinero:

No es recomendable realizar actividades financieras, si encuentras una oportunidad única comprométete sólo con tu palabra.

Consejo: A veces la decisión más pequeña puede cambiar tu vida para siempre. -Keri Russell.