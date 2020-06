Acuario – Horóscopo del 7 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Te encanta la libertad y estás descubriendo nuevas formas de serlo, así que ama a profundidad, disfruta de tus seres queridos y verás cómo eso te trae una recarga de energía que te llevará a reconectar con esas personas especiales.

Dinero:

Es momento de ir por todo lo que quieres, de buscar y no ponerle límites a tus sueños, ¿qué tienes por perder? Lo peor que puede pasar es que tu vida siga igual, en cambio si te arriesgas puedes generar lo que nunca te has imaginado.

Salud:

Disfruta el día, genera los espacios que requieras para sentir bienestar y paz interior, necesitas un descanso de todo y de todos, es normal, así que sin quejas o culpas en tu interior regálate salud y equilibrio.

Consejo:

Recárgate y lleva el poder que tienes dentro a todos los lugares que necesites, mantente con esa emoción por el mayor tiempo posible. Lo mejor de una sensación es aprender a mantenerla.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en Daño en día Cerrado, es una energía difícil, que trae complicaciones. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Ten mucho cuidado el día de hoy, sobre todo si tienes que entregar documentos importantes, hoy eres propenso a traspapelar documentos y terminar en problemas graves.

Salud:

Proponte a partir de hoy, comenzar a mejorar la alimentación, consolida una buena alimentación lejos de las grasas saturadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy puedes tornarte un poco insensible y sin darte cuenta puedes lastimar a las personas que quieren ayudar, por eso debes de ser muy paciente con las personas que no vana tu ritmo.

Dinero:

Te encuentras en choque si no tienes cuidado analizando los riesgos de tus inversiones, las cosas podrían salir mal, no te apresures y estudia muy bien las consecuencias.

Consejo: Espera un mejor día para comenzar todos los proyectos que tienes en mente, la paciencia es una virtud que todos debemos encontrar.