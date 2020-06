Acuario – Horóscopo del 6 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Estás viviendo un momento de amor propio y gratitud inmenso. No pierdas tu norte, puedes fácilmente dejarte arrastrar por el ego, simplemente pon atención y disfruta de tu vida.

Dinero:

Amor propio en alza por lo tanto el merecimiento también, así que recibe todo lo que el universo te está brindando, son muchas las recompensas que vas a recibir, tan solo recibe y agradece.

Salud:

Te sientes muy bien, igual no olvides descansar, conectarte con la naturaleza y salir a caminar, disfrutar del sol o la lluvia, en compañía o en soledad, como lo prefieras.

Consejo:

Cuando pones tus dones al servicio de los demás la divinidad que te habita corresponde con bendiciones tu actuar, por eso si aún no decides hacer uso de esos dones: llegó la hora.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras en combinación Direccional en día para Establecer, apropiado para sentar base a un mejor futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Este día es el día que estabas buscando, la energía se encuentra de tu lado para que te puedas aventurar y arriesgar profesionalmente para crear un mejor futuro.

Salud:

Crea tu rutina de entrenamiento, hoy es un buen día para que visualices y trabajes en tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Este día tendrás sentimientos cruzados, debido a que vas a querer estar solo, pero también acompañado. Habla con tus cercanos desde el corazón y veras como conectas con las personas.

Dinero:

Las actividades financieras que realices el día de hoy pueden tener un buen resultado, pero recuerda que una persona precavida vale por dos, deberás mantenerte muy bien informado.

Consejo: Se independiente de la buena opinión de otras personas. -Abraham Maslow.