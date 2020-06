Acuario – Horóscopo del 5 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Si estás pasando por un momento complejo cuéntale a tu pareja, no esperes que adivine, evita cambios de humor bruscos para hacer que entienda lo que te sucede, simplemente habla y serás escuchado.

Dinero:

¿El dinero que recibes por tu labor es lo que te hace feliz? Si es así estás equivocado, el dinero no es lo más importante al realizar tu trabajo, lo más importante es que seas feliz haciéndolo.

Salud:

El autocuidado es en todo momento del día , evita que se vuelva obsesivo, simplemente acata las instrucciones con tranquilidad y sin entrar en drama.

Consejo:

Te encanta leer sobre temas espirituales, crees en la magia universal y te complace descubrir guías que te vayan llevando por el camino que tanto te apasiona.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras en combinación Direccional en día de Recibir, promueve principalmente recompensas que se han estado esperando, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

A pesar de que sea un día de Recibir deberás de ser muy cuidadoso con la energía del día que no es positiva para actividades importantes o compromisos laborales.

Salud:

Una comida balanceada te dará muchas posibilidades de sentirte pleno y con numerosa energía, no malgaste tu espíritu con alimentos poco saludables. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Llevas contigo las energías de la bondad y la sinceridad, eres especial para que las personas cuenten contigo y seas considerado un amigo de confianza. Nunca dejes que te quiten ese poder.

Dinero:

Hoy no será un buen día para los negocios, sobretodo si necesitan de mucho compromiso o inversión, mantén tus gastos moderados.



Consejo: La vida es una maratón, no un sprint. -Phillip C. McGraw.