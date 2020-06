Acuario – Horóscopo del 28 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

El amor es una fortuna, es una dicha y nos hacen creer que un privilegio, pero realmente no es así, habita en cada uno y lo has experimentado desde el día que naciste. El amor de pareja es solo una forma en las que se expresa, pero no es la única ni es fundamental para sentirte exitoso.

Dinero:

Todos los recursos están disponibles porque el universo es infinito, solo debes ponerte en función de precipitarse hacia ti, para eso debes sentirte merecedor y completamente bendecido por lo que ya tienes.

Salud:

La vida misma es la salud infinita, así que pon esa energía a tu favor para recuperar cualquier cosa que sientas en desconexión, para poner en mejor estado cualquier parte de tu cuerpo o de tu mente.

Consejo:

Baila, canta y disfruta. Camina o corre, pero vive tu vida de la mejor forma que puedas hacerlo, habitando tu cuerpo y desarrollando todo tu potencial para que el mundo reciba tu esencia en su máximo esplendor.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día Tigre de Agua Yang, te encuentras liderando la energía en día de Éxito, es uno de los más auspiciosos, apropiado para actividades importantes. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Las personas pueden aprovecharse de tu amabilidad en el día y no solo robar tu energía, sino que te pueden involucrar en problemas porque ayudas sin entender en qué te involucras.

Salud:

Te encuentras liderando la energía del día, debes mantenerte muy hidratado este día, una buena hidratación te aliviará la fatiga. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tomes decisiones comprometedoras el día de hoy, sin importar el fin al que quieras llegar, tus emociones te mantendrán nublado y no te permitirá ver todo el panorama.

Dinero:

Tienes que estar muy informado para poder tomar las decisiones correctas, información es poder para ti y en estos tiempos complicados no te puedes permitir errores financieros.

Consejo: No es riqueza ni esplendor, sino tranquilidad y ocupación lo que te da la felicidad.