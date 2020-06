Acuario – Horóscopo del 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

El amor no es un contrato a término indefinido con cláusula de permanencia, el amor se construye así que cuando llegue la persona correcta construyan cómo quieren vivir la relación. El amor es tan flexible como personas en el mundo hay para construirlo.

Dinero:

Paciencia, no necesitas aparentar más, no necesitas maximizar tus problemas cuando realmente lo tienes todo. Mira todo lo que tienes disponible y que prefieres obviar para tener algo de qué quejarte.

Salud:

No puedes ser tan radical con los cuidados, debes aprender a ser más flexible contigo mismo, si te castigas tan duramente por fallar en algo tu cuerpo se resiente de igual forma a lo que sentiría si no lo ejercitas o si no te alimentas bien. Las palabras de amor por ti mismo son igual de importantes.

Consejo:

Revisa si eres realmente coherente con lo que predicas y aplicas, no puedes seguir viviendo en un mundo en el que lo que haces no resuena con lo que dices ni con lo que piensas.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras en día de Peligro, la energía es muy inestable y volátil, procura tener cuidado el día de hoy. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es un día para estar tranquilo, estarás un poco agotado y es un buen día para hacerle caso a tu cuerpo y tomar siestas.

Salud:

Es un buen día para orar o meditar, intenta realizar estas disciplinas con una actitud de agradecimiento. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás muy cansado y las personas van a querer envolverte en sus situaciones y problemas para que los ayudes, tienes que conocer tus límites y aprender a decir que no cuando debes.

Dinero:

La energía del día te hace propenso a sufrir robos en tu patrimonio y tus pertenencias de valor, si vas a salir tienes que estar muy atento y procurar no olvidar nada. Sal solo con lo necesario.

Consejo: Apóyate de la energía de los hombres sabios en este día, será de mucha ayuda para salir de los contratiempos del día.