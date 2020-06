Acuario – Horóscopo del 26 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Unas veces quieres comprometerte y otras estar en completa libertad, puedes obtener los dos al mismo tiempo, comprometerse no es perder la libertad, es simplemente tener un compañero para la vida, con quien disfrutar y compartir este viaje.

Dinero:

Te encanta la comodidad y la buena vida, para eso debes conectar con tu propósito de vida y disfrutar al máximo tu existencia ¿cuál es tu propósito? Hacer lo que te haga feliz y por correspondencia el universo te provee.

Salud:

Estás en perfectas condiciones, te gusta cuidar tu cuerpo físico, verte bien y sentirte aún mejor, así que te alimentas con gusto y te ejercitas, buscas el contacto permanente con la naturaleza la amas y respetas, siempre buscas retos nuevos para mantener tu mente activa.

Consejo:

Cuando agradeces abres la puerta de la prosperidad, cuando bendices abres la puerta de la Divinidad, por eso estás en conexión con el universo, así que hazlo siempre y mantén ese camino despejado.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras en día de Destrucción, es una energía complicada y no promueve buenos resultados. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un día complicado para realizar cualquier acción, sin embargo, te sentirás tranquilo y si te mantienes fuera de circunstancias comprometedoras será un día sin imprevistos.

Salud:

Necesitarás mantenerte muy concentrado y ocupado para sentirte bien el día de hoy, desde juegos hasta actividades que te ayuden con tu concentración te beneficiarán. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Apégate a tus actividades rutinarias donde compartas con tu familia o amigos, si de lo contrario no tienes una y lo deseas, es un buen día para compartirlo y encontrar una.

Dinero:

No es un buen día para realizar compras, solicitar préstamos o realizar trámites bancarios, la energía no favorecerá tus necesidades en el largo plazo.



Consejo: El único orden en el universo es sólo un ciclo que va de la calma al caos y viceversa.