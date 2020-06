Acuario – Horóscopo del 25 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Hoy puede que se presente alguna circunstancia con tu pareja que te haga replantear la situación actual, es más de escuchar y buscar una solución que para los dos sea la mejor, no es cuestión de buscar culpables sino de comprender que día a día nos transformamos.

Dinero:

No tienes por que estar empujando a todo el mundo para que hagan lo que deben hacer, es mejor que en tu labor busques crear un equipo donde cada uno se haga responsable de un objetivo que sea su fortaleza, se vuelvan propositivos y que trabajen para un bien común, así no te desgastas y cada uno es feliz con lo que hace.

Salud:

Tienes mucha energía acumulada en estos momentos busca cómo canalizar para que no termines con ganas de decir unas cuantas verdades y no en los mejores términos, es mejor que nadie termine herido por un acto impulsivo. Requieres descansar más y laborar menos.

Consejo:

En la vida no hay que esperar nada ni de ella ni de las personas, esperar es crear falsas expectativas, simplemente vive cada segundo lo que hagas es tu responsabilidad y si disfrutas o no también depende de ti.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en Destrucción en día de Inicio, es un día para realizar comienzos suaves y actividades rutinarias. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Será un día complicado ya que la energía del día será muy inestable y la tendencia serán resultados negativos por la energía en la que te encuentras en el día.

Salud:

La energía del día puede que te haga sentir mal emocionalmente y serás propenso a lastimarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las relaciones interpersonales se te pueden complicar en este día debido a que tienes tendencia a ser muy duro contigo mismo y lo proyectarás en tu pareja y familia.

Dinero:

No es un buen día para realizar movimientos financieros, la inestabilidad del día tenderá a crear problemas económicos.

Consejo: Apóyate de la energía de las mujeres sabias cercanas a ti, en ellas encontrarás los consejos que necesitas para salir de tus problemas.