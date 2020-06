Acuario – Horóscopo del 24 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

No sientas que eres una persona egoísta solo porque llevas una temporada pensando en tu bienestar y en tu tranquilidad, sería realmente egoísta no brindar lo mejor de ti al mundo solo porque algunas personas no quieren que te transformes en lo que realmente conecta con tu esencia.

Dinero:

Lo mejor de toda la energía que has estado movilizando estos días es que, sin duda, el dinero responde a ese movimiento y verás cómo llega dinero o recursos con los que no contabas, eso te hará sentir agradecido.

Salud:

Hoy comienza a proyectar todo eso que has venido construyendo, no dejes que te opaquen o que pongan en duda lo que has logrado. Es momento de compartir con el mundo tu belleza, tu autenticidad y tu poder.

Consejo:

Poco a poco el bajón que puedes sentir irá pasando, pero no es un problema, todas las personas viven ese tipo de emociones, solo debes darte el permiso de estar un poco bajo de nota sabiendo que pronto todo volverá a su lugar.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras Triangulando en día Estable, ideal para sentar las bases del futuro y garantizar el largo plazo. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Aprovecha este día para para avanzar a un futuro mejor, te sentirás lleno de energía y si la enfocas en comprometerte con actividades que te generen valor y sean retadoras tendrás un muy buen futuro.

Salud:

Los ejercicios para nutrir la mente son fundamentales, también puedes tener en cuenta actividades como el yoga. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Debes mantener una buena relación con tus amigos, el día de hoy serás una persona que querrá socializar para sentirse bien, solo ten presente ser un receptor.

Dinero:

Es un excelente día para invertir, ya sea con tu banco, en la bolsa o simplemente en acciones, toda la inversión que realices en el día después de ser bien estudiadas te traerán muchos beneficios.

Consejo: La mejor forma de expresar tus sentimientos es esperando a que el enojo se vaya porque de lo contrario no expresaras más que una emoción.