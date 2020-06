Acuario – Horóscopo del 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Tras todo lo que ha sucedido en el signo de Cáncer, es muy difícil no sentirse movido y has aprovechado esa energía para renovarte, eso es maravilloso. Las personas que sigan en tu vida luego de este proceso es porque merecen realmente estar en tu vida.

Dinero:

Aunque tu creatividad o tus ideas se vean algo bloqueadas no desistas, sigue sacando adelante esas ideas, proyectos y propósitos, que nada ni nadie te desanime cuando estás enfocándote en hacer lo que llena tu corazón.

Salud:

Por tu bienestar es momento de comenzar a reactivar tu vida social, de compartir con tus amigos y seres queridos, has estado enfocado en ti, y eso es maravilloso, pero el contacto con los demás te dará una recarga de energía increíble.

Consejo:

Es un día para ser paciente contigo y no tirarte muy duro solo porque no estás brillando igual que los días anteriores, respira y vive este día desde la calma y la compasión por ti mismo.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en día de Balance, es apropiado para buscar resultados favorables, sin embargo, la energía estará un poco dispersa. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Utiliza este día para hacer actividades rutinarias de tu trabajo, no es un buen día para confrontar o asumir retos laborales. Procura mantener tus ideas contigo a la espera de un mejor día.

Salud:

La vida suele poner pruebas difíciles, pero las personas influenciadas por la energía del Tigre siempre las superan, confía en ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Al estar influenciado por la energía del Tigre tienden a ser presumidos y si no eres consciente de tus palabras puedes estar lastimando a las personas que amas, una forma de evitarlo es entender cómo te sentirías si te dijeran lo mismo en esa situación.

Dinero:

Debes de tener cuidado con tus pertenencias personales y tu patrimonio, puesto que la energía del día te hace propenso a sufrir robos o hurtos de tu propiedad.

Consejo: Creer que todo tiene solución no es optimismo es un talento de las personas Tigres