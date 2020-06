Acuario – Horóscopo del 22 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Hoy debes llegar a unos acuerdos familiares, gozas del discernimiento y la paz que requieres para conectarte y ser más compasivo con ellos, sin entrar a juzgarlos y criticarlos, así lograrás más rápido lo que te propongas.

Dinero:

No todo está en función del dinero, recuerda que muchas veces la magia obra y el universo provee simplemente por el hecho de hacer lo que debes hacer y de la mejor manera, servir es un principio universal.

Salud:

Retoma tus ejercicios y deja la paranoia, nada te va a suceder es muy importante que te muevas y te llenes de vitalidad y ganas de seguir adelante, aprovecha que tienes el tiempo y la disponibilidad para hacerlo.

Consejo:

Sigue construyendo tu vida desde el amor y la conexión con la divinidad, no te alejes de tu propósito, no tienes que convencer a nadie, con que tú sientas que vives en tu verdad, ya no requieres nada más.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en Choque en día Lleno, la energía de este día promueve la abundancia, pero cuidado con la energía que tienes, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Tu concentración se desvanecerá constantemente en todo el día debido a que tu mente está en constante conflicto con tus emociones. Hazle caso a tu corazón y lo que te traiga paz, tu mente entenderá que es lo correcto para ti.

Salud:

Procura no manejar o viajar, a pesar de las circunstancias si se te llega a presentar una de estas dos situaciones procura pasar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás muy sensible el día de hoy debido a que la energía afectará tus emociones. Debes tener en cuenta que serás una bomba que no podrá controlar sus reacciones, ten cuidado con eso.

Dinero:

El proceso lógico de decisión que realizas en tu cabeza se verá afectado por tus emociones y te perjudica en el futuro, lo mejor que puedes hacer es ser paciente y esperar un mejor día.

Consejo: Cuando entiendas que tus emociones son la puerta a tu ser, dejaras de comprimirlas y empezaras a aceptarte.