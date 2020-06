Acuario – Horóscopo del 21 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Sueña en grande, recuerda que puedes aspirar en tu vida social y emocional al igual que en la vida profesional o en tu salud. ¿Qué sueños tienes?, ¿qué quieres lograr para estar satisfecho contigo y con las personas que te rodean? Aunque la pregunta más importante sería, ¿qué lazos quieres mantener? Recuerda que no todas las amistades son para siempre, y eso está bien.

Dinero:

Tienes la creatividad a flote, ponla tu favor para hacer eso que tenías en pausa, ese proyecto que hace tiempo no le dedicas tiempo. No todo es trabajo, pero sin duda los proyectos personales son igual de importantes y pueden generarte más ganancias de las que esperas.

Salud:

Es importante que tomes mucho liquido hoy y te alimentes bien para mantener tu energía a flote y así puedas llevar tu mente y tu imaginación a lugares que no habías pensado.

Consejo:

Medita de vez en cuando para que encuentres las respuestas que requieres, la tranquilidad que necesitas y para saber por dónde seguir orientando tu vida, eso sí, no pongan en duda la información que recibes.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras en día de Remover, es una energía óptima para meditar, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Utiliza este día para descansar de la presión de la semana, es un excelente día para que trabajes la relajación ya que te sentirás un poco inquieto.

Salud:

Un pasatiempo de mesa tranquilo como un rompecabezas te ayudará a la concentración. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Comparte con tu familia, aprovecha ese sentimiento que tienes hoy para expresarles todo el amor que sientes hacia ellos.

Dinero:

No es un buen día para hacer gastos puesto que serán más difíciles de controlar y puede llevarte a envolverte en gastos innecesarios.

Consejo: Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande.