Acuario – Horóscopo del 20 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

No temas dar el primer paso e ir por eso que quieres, y es indiferente si estás en una relación o no, normalmente esperas que en este aspecto sea la otra persona la que te indique qué hacer y cuándo es correcto. Arriésgate, expresar los sentimientos o tomar la iniciativa nunca traerá algo que no sea tranquilidad, incluso cuando no se es correspondido.

Dinero:

Es momento de cambios y riesgos en este aspecto, si sientes la necesidad de mover algunas fichas que no te están causando satisfacción, llegó la hora de tomar acción y hacer las transformaciones necesarias.

Salud:

Hay un dicho que dice “donde no puedas amar, no te demores”, pero si no te amas a ti mismo ¿puedes salir de ahí? No, así que es en el único lugar en el que o nos hacemos cargo de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestra mente o, literalmente, tenemos todo por perder. ¿Cuánto más vas a esperar para hacerte cargo de ti mismo?

Consejo:

Es momento de seguir tu intuición, de dejarte llevar por el corazón como el aventurero que eres, es un día para sacar toda tu innovación y creatividad a flote, en todos los aspectos.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras Triangulando en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, sin embargo, no es el más propicio. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Utiliza este día para salir de dificultades, si tienes tareas pendientes lo mejor que puedes hacer es estar al día para tener un día óptimo.

Salud:

Hoy sentirás dolores corporales y el ejercicio te ayudará a calmarlo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tienes una gran capacidad para expresar y comunicar temas importantes, es vital que saques varias cosas que llevas por dentro. Todo se entenderá.

Dinero:

No es un buen día para los negocios porque la energía va a estar muy volátil y no está garantizado los resultados positivos.

Consejo: El ser humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su misma especie. Recuerda siempre esto.