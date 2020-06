Acuario – Horóscopo del 19 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Ser romántico es otra forma de demostrar el amor a tu pareja, no es una debilidad ni tampoco es ceder libertad, simplemente es una forma de decir te amo no solo con palabras, hay pequeños detalles que demuestran mucho amor y son románticos.

Dinero:

Ten muy presente que, con Marte en Piscis en tu casa del dinero, no vas a tener mucha claridad a la hora de realizar inversiones, te sentirás confundido y agobiado por la responsabilidad, así que toma el control y si no puedes esperar busca un asesor en finanzas, eso sí, que sea alguien muy recomendado.

Salud:

Te sientes vulnerable y con deseos de no hacer nada, tranquilo está dentro de lo normal, siempre te preocupas por las decisiones que tomas y te echas toda la carga si nada resulta como lo esperabas, transforma tu pensamiento de derrota por cumplir objetivos, así nada lo tienes que cualificar ni cuantificar.

Consejo:

Recuerda que lo perfecto es enemigo de lo bueno, por eso, aunque demos nuestro cien por ciento no podemos garantizar los resultado tal cual como los esperamos, pero eso no quiere decir que no pueda ser grandioso.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras en Daño en día Cerrado, la energía de este día es bastante inmóvil y no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

La precaución es tu aliada en tu área laboral, puede que gente mezquina a tu alrededor se aproveche de tu generosidad para aprovecharse de tus ideas.

Salud:

Hoy tienes que cuidarte sobre todo al manipular objetos cortantes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Evita conflictos que puedan afectar tus relaciones, no caigas en la tentación de ser reactivo.

Dinero:

Debes de ser cuidadoso el día de hoy ya que la energía del día te hace propenso a sufrir robos de tu patrimonio o pertenecías de valor.

Consejo: La meditación será la mejor manera de reflexionar sobre tus reacciones frente a lo que se presenta.