Acuario – Horóscopo del 18 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Lo importante no es lo que tu familia o amigos piensen de tu pareja, lo que realmente vale la pena es qué tan firmes son tus sentimientos y cuanto le apoyas frente a los tuyos, la pareja es la familia que escoges para construir.

Dinero:

Si deseas hacer algún tipo de inversión es mejor buscar asesoría, no actúes por impulso, no es bueno tomar decisiones en la carrera.

Salud:

Hoy es un día para que te retes físicamente y así motivarte a realizar un ejercicio o deporte que de seguro te van a enganchar mucho, será una carga de adrenalina el volver a realizarlo.

Consejo:

Déjate guiar por la intuición, aunque cambies de parecer una y otra vez el universo siempre estará contigo y te dará los pasos a seguir, depende de ti si te transformas o dejas que todo siga igual.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en combinación Direccional en día Abierto, apropiado para sentar bases del futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Aprovecha este día para sentar las bases de tu futuro, si te encuentras en duda por asumir un proyecto o nuevas responsabilidades, evalúa qué tan favorable será en el largo plazo para así decidirse.

Salud:

Trabajar con la madera te ayudará mucho a encontrarte y mejorar tu concentración. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un excelente día para hacer esa propuesta importante, sin importar la escala, los compromiso tomados este día tendrán un gran comienzo.

Dinero:

Si puedes asumir negocios en este día que aumenten tu patrimonio no lo pienses dos veces, sin embargo, deberás tener un presupuesto de inversión y no salirte de él.

Consejo: Busca dentro de ti mismo, en tu cabeza; y allí lo encontrarás. -Solón