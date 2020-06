Acuario – Horóscopo del 17 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Procura no discutir con una persona muy allegada a ti, puede que tenga una reacción muy diferente a la que esperas, así que no es momento de herir susceptibilidades.

Dinero:

Si existe algún patrón familiar que te está alejando de tu propósito de vida déjalo atrás, no tienes que seguir haciendo lo que no te hace feliz, lo que ha dado resultado a unos no quiere decir que lo de a otros, el merecimiento es saber cuándo decir que no.

Salud:

Aborda tu vida de una manera diferente, ya es momento de reconocer que tu libertad física, emocional y espiritual dependen solo de ti y las decisiones que tomes. Conéctate con el deporte o disciplina que te guste, el alimento que en verdad disfrutes, pasos sencillos y esenciales.

Consejo:

Comienza por saber qué quieres dejar ir en tu vida y qué deseas realmente hacer con lo que tienes, así puedes dar pasos más seguros para tu independencia y lograr que la vida deje de ser tan sufrida para ti, sonríe más y desde el corazón que el mundo está lleno de falsas sonrisas.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en combinación Direccional en día de Recibir, promueve retornos y recompensas esperadas, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Si te encuentras a la espera de una recompensa o un merito en el trabajo deberás tomar las riendas y exigir lo que te corresponde, no permitas que te sigan manteniendo a la espera.

Salud:

Actividades relacionadas con la carpintería te ayudarán a encontrarte contigo mismo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La comunicación será tu aliada para conseguir lo que deseas, deja el ego a un lado y permítete sentir una interacción sin apariencias ni intereses.

Dinero:

Es un buen día para los negocios, pero si te encuentras en problemas también es un excelente día para pedir ayuda financiera.

Consejo: Cuida tus palabras; que ellas no levanten un muro entre ti y los que contigo viven. -Tales