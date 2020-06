Acuario – Horóscopo del 16 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Hoy es un día donde tu energía y encanto están en alto, comparte con los tuyos este momento y diles cuánto los amas, crees que no es necesario sin embargo eso es más un supuesto que una realidad.

Dinero:

Lo que recibas agradécelo y bendícelo desde el corazón, así te conectas con tu prosperidad y tu buena disposición para hacer lo que tanto amas al servicio de Dios, la humanidad y la madre tierra.

Salud:

Si te enfocas en escuchar las noticias y pensar que todo está mal, que hay un caos general, ya estás enfermo. Tranquiliza tu alma, nada va a pasarte, deja que el miedo pase de largo y ayuda a otros a superar esta etapa.

Consejo:

Eres divertido, dinámico, amoroso y encantador, procura integrar todas esas energías a tu día y verás cómo todo resulta muy bien, no permitas que el miedo te paralice y sal a brillar.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras liderando la energía en día de Éxito, es el día mas propicio, con retornos mas abundantes, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Al liderar la energía tan positiva de este día deberás de tener mucho cuidado con la ayuda que ofreces, procura no tomar el rol de héroe en el trabajo o podrías terminar en problemas.

Salud:

Te sentirás recargado de energía, sin embargo, puede que hoy te lleves al limite y termines mas cansado de lo normal. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tus emociones serán muy positivas o negativas, no se encontrarán en un punto medio, es por esto por lo que lo mejor que puedes hacer es no tomar ningún compromiso importante hoy, ya que no pensaras con claridad.

Dinero:

Tienes que estar muy informado para poder tomar las decisiones correctas, en tiempos complicados no te puedes permitir errores financieros, se cuidadoso con los gastos.

Consejo: El camino para la felicidad: mantén tu corazón libre del odio, tu mente libre de la preocupación. Vive sencillamente, espera poco, da mucho. -Norman Vincent Peale