Acuario – Horóscopo del 10 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

No pretendas controlar a tu pareja, eso solo habla de la desconfianza que le tienes y el poco valor que le das. Lo que ves en el otro es lo que realmente llevas en ti, así que ten mucho cuidado de lo que piensas y lo que haces.

Dinero:

Se activa la prosperidad para ti, compra o arriendo de oficina nueva, cambio de labor, ascenso, todo lo que signifique que estás conectado con tu propósito, por eso hoy aprovecha la energía del merecimiento en tu vida.

Salud:

Lo que comes puede caerte mal y causar indigestión, es muy importante que pongas atención a lo que consumes y los horarios en que lo haces, toma mucha agua.

Consejo:

Sabes muy bien todo lo que tienes a tu favor, recuerda agradecer y bendecir siempre por todo lo que tienes, por todos lo regalos universales, por lo feliz que eres.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras en día Lleno, es una energía que aporta muchas retribuciones, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

La energía del Choque hará que te sientas muy emocional el día de hoy, procura crear un ambiente tranquilo para el trabajo el día de hoy, aromatizar tu espacio de trabajo con lavanda puede ayudar.

Salud:

El Choque que tienes en el día va relacionado con accidentes automovilísticos y viajes, se cuidadoso. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Recuerda que hoy te encontrarás muy emocional, por lo que debes intentar no tomarte personal los comentarios de las personas, mañana la tormenta habrá pasado.

Dinero:

Procura no realizar gastos el día de hoy, no percibirás un buen juicio por la energía del día.

Consejo: Para manejarte a ti mismo, usa la cabeza; para manejar otros, usa tu corazón. -Eleanor Roosevelt.