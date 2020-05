Acuario – Horóscopo del 8 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Resuelve las dificultades que hayan podido surgir con tu pareja o familia, la convivencia no es tan compleja como pensamos, es que te guardas las cosas y crees que las estás pasando por alto, pero no es así, guardas una espinita en tu corazón.

Dinero:

Tus ideas y proyectos en orden te darán más claridad de lo que debes hacer, así en el día a día tendrás oportunidad de aclarar dudas y resolver con agilidad lo que surja sin entrar en conflictos.

Salud:

No te olvides de las pausas activas, debes ser constante con esto, el tiempo que se haya dispuesto lo haces para estirar tus músculos, caminar, respirar y luego sigues en tu labor.

Consejo:

Acude a tu ingenio para ser más creativo y superar los obstáculos que se presenten, ten confianza en que puedes lograr lo que desees y hacerlo bien, no te exijas tanto, aprende a disfrutar de tus dones.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, te encuentras en día de Destrucción, tiene una energía muy negativa y se debe evitar acciones importantes, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Será un día complicado ya que la energía del día será muy inestable y la tendencia serán resultados negativos.

Salud:

La energía del día puede que te haga sentir mal emocionalmente y serás propenso a lastimarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las relaciones interpersonales se te pueden complicar en este día debido a que tienes tendencia a ser muy duro contigo mismo y lo proyectaras en tu pareja y familia.

Dinero:

No es un buen día para realizar movimientos financieros, la inestabilidad del día tendera a crear problemas económicos.

Consejo: Apóyate de la energía de las mujeres sabias cercanas a ti, en ellas encontraras los consejos que necesitas para salir de tus problemas.