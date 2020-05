Acuario – Horóscopo del 7 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Buscas esconder tus sentimientos con una máscara de frialdad, temes ser herido o que tu pareja quiera coartar tu libertad, eso no va a pasar, los límites se ponen desde el principio y así no entras en conflicto.

Dinero:

Puedes entrar a comprar sin requerirlo, ves algo te gusta y lo compras, así que aléjate de esas tentaciones, muchas veces decir no te cuesta en cuanto a compras se refiere.

Salud:

Separa unos minutos en la noche para descansar, para conectarte con tu esencia, relaja tu pensamiento y disfruta de un momento de tranquilidad y paz, encuentra ese lugar en ti que te invita a la calma. Los excesos de alcohol no son buenos para ti, todo con mesura.

Consejo:

Ten presente que no hay motivo para ser radical con el pensamiento, muchas variables pueden ir cambiando, la rebeldía no se justifica cuando quieres cerrar las puertas para no escuchar y no ver todos los matices que existen.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, te encuentras Triangulando en día de Inicio, promueve los comienzos suaves, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Al encontrarte Triangulando la energía del día te apoya aún más para que puedas comenzar todos esos proyectos que tienes en mente, arriésgate a triunfar.

Salud:

Realizar actividades como la pintura o colorear te ayudaran a la concentración y la paz mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si te encuentras sin pareja este es el día que estabas esperando para hablarle a esa persona especial, de lo contrario si no te encuentras enamorado si realmente te permites dejar entrar a una persona a tu corazón hoy podría ser un día interesante.

Dinero:

Es un buen día para mover tu dinero, hacer compras y si es necesario solicitar prestamos, preferiblemente para invertir.

Consejo: Sal de esa zona de conforte, haz por lo menos un movimiento que te lleve a la meta que te planteaste.