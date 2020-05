Acuario – Horóscopo del 31 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Es posible que se acerque una nueva persona o que veas una nueva perspectiva en tu relación actual, puede que te hayas sentido estancado en este aspecto de tu vida en los últimos días, pero no permitas que eso apague la ilusión que tienes en el interior de una amor lleno de felicidad y libertad.

Dinero:

Si quieres que tus proyectos salgan adelante y mejoren debes confiar en ti, no dudar ni llenarte de negatividad. Enfócate en que no solo te harán feliz en un futuro, sino que mientras construyes tus sueños aprendes y disfrutas. Cree en ti y verás los frutos más pronto de lo que imaginas.

Salud:

No vuelvas a los hábitos que ya sabes que te hacen daño, sería el peor momento para hacerlo. Debes priorizar tu salud y tu bienestar para ir por todos esos propósitos que tienes con la certeza en que tu cuerpo, mente y espíritu te acompañan en su mejor estado.

Consejo:

Si no crees en ti, nadie lo hará; confía en tus virtudes, fortalezas y no dejes que el miedo te llene de dudas y no te permita ver lo afortunado que eres ni todo lo que has conseguido hasta el momento.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras Triangulando en día de Inicio, se relaciona con comienzos suaves y poco extravagantes, ten en cuenta estos consejos en tu día.

Trabajo:

Utiliza este día para descansar, es un día apropiado para recargar energías, prepárate para una semana de retos.

Salud:

Realizar actividades como la pintura o colorear te ayudaran a la concentración y la paz mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen momento para generar un cambio positivo en tus relaciones, modificar actitudes negativas y liberar un poco el control de las situaciones creará un ambiente fresco en ti.

Dinero:

Es un buen día para mover tu dinero, hacer compras y si es necesario solicitar prestamos, preferiblemente para invertir.

Consejo: Por muchas piedras que encuentres en tu camino, siempre habrá una luz en tu corazón que te permitirá sobrepasarlas.