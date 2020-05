Acuario – Horóscopo del 30 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

El amor de tu pareja es muy importante para ti, por eso te gusta que te lo demuestre, que te haga sentir querido y deseado, que todo sea una aventura en sus vidas.

Dinero:

Surgirán nuevas ideas y proyectos que te mantienen motivado, con deseos de poner acción en ellos, hacía mucho tiempo lo estabas pidiendo y hoy es el día para comenzar.

Salud:

Busca una terapia holística que te ayude con todas esas emociones que hoy no sabes como manejar, no entres en crisis ni dramas, encontrarás la persona adecuada, el universo te guía.

Consejo:

Ten la certeza que todo se irá armonizando y el universo está a tu favor, así que no entres en pánico, disfruta de todas las cosas maravillosas que tienes.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras en día Estable, apropiado para ejecutar actividades a largo plazo, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Pequeños pero contundentes cambios en tu rutina harán que el trabajo te rinda mucho más, te podrías sentir muy dichoso, medita y visualiza sobre las metas que piensas lograr.

Salud:

Controla tus impulsos, es preferible mantener la distancia de bebidas alcohólicas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía es propicia para todo tipo de actividades, el problema es si tienen la intención de mudarse o casarse, estas acciones no te van a favorecer.

Dinero:

En este día debes ser muy cuidadoso con tu patrimonio en general, ya que la energía del día te hace propenso a sufrir robos o hurtos.

Consejo: Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas, solo a algunas personas les importa lo que te pasa el resto solo tiene curiosidad.