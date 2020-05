Acuario – Horóscopo del 29 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Tienes muchas fortalezas y te debates entre las ganas de tener una pareja estable y continuar en libertad, si tienes dudas es mejor esperar, no pretendas un compromiso en libertad total.

Dinero:

Si deseas emprender algo que te apasiona más que tu labor actual: hazlo, es un salto de fe que debes dar y el universo te avala, busca guía si tienes alguna duda.

Salud:

Te gusta mucho cuidarte, sentirte bien por dentro y por fuera, te gustan los halagos y disfrutas cuando te hacen sentir acogido y apreciado por tu belleza.

Consejo:

Ten paciencia y cultiva tu paz interior, no entres en dilemas pensando si vas a lograr una cosa o la otra, simplemente disfruta con lo que el universo te regala.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras en Choque en día de Balance, es apropiado cuando se necesita para resultados balanceados, ten en cuentas estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Te encontrarás muy emocional, cualquier cosa te distraerá fácilmente, te sentirás apagado y sensible ante cualquier crítica, intenta trabajar con música suave para mantenerte tranquilo.

Salud:

El choque que tienes en el día va relacionado con accidentes automovilísticos y viajes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

En este día te encontrarás muy emocional, debes de ser muy prudente con lo que haces y dices. Porque puedes lastimar a tus cercanos sin intención.

Dinero:

Hoy no tendrás un buen juicio para los negocios, ya que las decisiones que tomes serán muy emocionales, evita hacer gastos grandes y prestar dinero, ya que puedes involucrarte con personas que te harán perder dinero.

Consejo: El mantra del día es: “Mi salud no corre riesgos puesto que yo soy responsable y suficiente”.