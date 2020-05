Acuario – Horóscopo del 28 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

No siempre tienes la razón al escoger tus parejas y te dejas llevar por primeras impresiones, ten un tiempo prudente para conocer a esa persona que te interesa y poder así saber si te conviene o no.

Dinero:

A la hora de materializar lo logras siempre y cuando lo crees firmemente, no se trata solo de pensarlo sino también de ir en por a eso que te hace feliz, el universo te guía, tú tan solo escucha.

Salud:

Eres muy perseverante y logras tus objetivos rápidamente, por eso el cuidado mediante rutinas de ejercicios y buena alimentación son tan beneficiosos para ti, sigue con lo que tanto te gusta hacer.

Consejo:

Respira e inspírate, eres creativo y te gusta investigar, con esas dos herramientas vas a lograr lo que te propongas, los cambios te encantan y sabes que siempre recibes algo mejor.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras en día Lleno, el cual la energía promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Apóyate en la energía de tus colegas o jefes, pedir ayuda no está mal, sobre todo, si es para ser mejor profesional y persona. Te sentirás muy feliz.

Salud:

Puedes nutrir tu energía conectándote con la naturaleza. Espacios llenos de verde son muy beneficiosos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Medita sobre tus emociones y pensamientos pueden perjudicar a otras personas y tu relaciones con ellos, a veces lo mejor que puedes hacer es ponerte en sus zapatos.

Dinero:

Si te encuentras en algún apuro la energía del día te favorece y saldrás de él con mucha facilidad de él, es un buen día para pedir ayuda.

Consejo: La afirmación del día es: “Soy lo suficientemente fuerte para reconocer que no puedo con todo y aún así no soy débil”.