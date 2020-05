Acuario – Horóscopo del 27 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Te sientes muy a gusto con tu pareja, la admiras y respetas, son soporte el uno para el otro, te gusta compartir el tiempo, los viajes y la labor con esa persona, no permitas que nadie interfiera en tu relación.

Dinero:

Procura no entrar a idealizar las inversiones que te proponen, ten prudencia porque puedes perder mucho, busca asesoría y apoyo en personas de confianza antes de realizar cualquier inversión.

Salud:

Aliméntate y ejercítate muy bien, por estos días tienes tu estómago está muy sensible, es más por la situación que estás viviendo. Procura no estar pendiente de las noticias.

Consejo:

Recupera tu tranquilidad, sabes que tienes muchos dones y te encanta ser creativo, eso te distingue de las otras personas, entonces procura hacer uso de toda tu inteligencia para estar fortalecido.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, te encuentras Triangulando en día de Remover, es un día considerado para actividades religiosas o espirituales, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Hoy será un buen día, pero tu energía necesita movimiento, así que es recomendable tomar decisiones y demostrar tus capacidades.

Salud:

Intenta mantenerte conectado con los movimientos culturales que sean de tu preferencia, esto te hará sentir mejor. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu lado motivado por la pasión y el amor está activado el día de hoy, no te de miedo decir lo que sientes a alguien especial, seguramente serás retribuido.

Dinero:

Con el dinero va a ser diferente la energía puesto que no será bueno que seas tu quien tome las decisiones económicas, pero si es un buen día para pedir prestado si te encuentras en un mal momento.

Consejo: La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos sino de lo que somos.