Acuario – Horóscopo del 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Amas a las personas que son parecidas a ti, que tienen gustos similares o la misma clase de vida que tu llevas, otras circunstancias no te hacen feliz y te es difícil acoplarte a ellas.

Dinero:

Te gusta tener cosas bonitas, costosas y no lo piensas dos veces a la hora de hacer este tipo de compras, para ti es muy importante sentir que esos gustos son lo que te mereces.

Salud:

Tienes momentos en que la incertidumbre se apodera de ti, cierras tu mente y tu corazón, lo único que haces es drama y más drama, calma más el diálogo interno, ese es el que no te deja encontrar las respuestas.

Consejo:

Eres recursivo y creativo puedes ponerlos a trabajar a favor tuyo, deja de quejarte y comienza a realizar lo que tanto te apasiona, simplemente busca tu propósito y cumple con tu hacer.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en Daño en día de Establecer, es apropiado para sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en este día.

Trabajo:

La precaución es tu aliada en tu área laboral, puede que gente mezquina a tu alrededor se aproveche de tu generosidad para aprovecharse de tus ideas.

Salud:

Hoy tienes que cuidarte sobre todo al manipular objetos cortantes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Evita conflictos que puedan afectar tus relaciones, no caigas en la tentación de ser reactivo.

Dinero:

Debes de ser cuidadoso el día de hoy ya que la energía del día te hace propenso a sufrir robos de tu patrimonio o pertenecías de valor.

Consejo: La meditación será la mejor manera de reflexionar sobre tus reacciones frente a lo que se presenta.