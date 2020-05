Acuario – Horóscopo del 25 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Ser atractivo va mucho más allá de lo físico, lo que proyectas viene desde adentro, desde cómo te sientes y lo que eres capaz de desarrollar en conexión con tu esencia.

Dinero:

Cuídate de las inversiones de alto riesgo, es importante que te asesores y que revises bien si te asocias con alguien o si no conoces bien el negocio. Es mejor ser precavido.

Salud:

Es importante que tengas presente tus emociones, puede que con esta luna estés sintiendo todo un poco más, por eso debes buscar medios para liberar lo que sientes; puedes usar el ejercicio como un método.

Consejo:

Aprende que solo tú tienes el control completo de tu cuerpo y de tu mente. Nadie más que tú puede decidir qué pasa en ti y cómo manejarlo.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras en combinación Direccional en día Cerrado, es una energía que no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Lo ideal el día de hoy será descansar, buscar proyectarte en el futuro y trazar un mapa de ruta que puedas seguir este año para lograr tus objetivos.

Salud:

No subestimes esos dolores, sobre todo si son de cabeza, busca formar de reducir la fatiga. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Concéntrate en el mañana, crear un objetivo en el futuro con tu pareja o con tu familia crea esperanzas y genera una responsabilidad a la cual seguir.

Dinero:

Las actividades financieras que realices el día de hoy se pueden complicar, por el bien de tu patrimonio intenta mantener tus gastos al mínimo.

Consejo: ser calculador este año te puede mantener a flote, ve despacio para no tomar pasos en falso.