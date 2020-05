Acuario – Horóscopo del 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Crees que tu pareja debe adivinar lo que deseas, no supongas tanto, eso comienza a debilitar la relación por los reclamos que haces. Si quieres algo tan solo exprésalo, no como una orden sino como una sugerencia.

Dinero:

Te encanta el dinero y los lujos en las nuevas tecnologías, haces parte de ellas y te atraen. Hoy debes controlarte, no todo lo debes tener, espera que llegará el tiempo adecuado para disfrutarlas.

Salud:

Entre el universo y la tierra está tu corazón, siéntelo y conéctate con él, damos por hecho que ahí está y no nos ocupamos de su existencia. Escucha tu corazón, él te conecta con tu ser interior.

Consejo:

Ser agradecido es ser coherente con el universo, la gratitud desde que comienzas hasta que terminas el día te hace vibrar con la prosperidad. Se dan las gracias con las palabras del amor.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras direccionando con Conejo y Dragón, el elemento Madera es muy importante en tu jornada.

Trabajo:

Te encontrarás muy productivo, toma el mando de tu día y enfócate en hacer algo que te ayude a materializar alguna idea. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Incorpora en tu alimentación comidas más saludables, vegetales y frutas te darán mucha energía necesaria para tu estabilidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus habilidades comunicativas estarán muy afinadas, es un buen día para expresarle a alguien cosas que tenías por dentro.

Dinero:

Tienes mucha capacidad para hacer dinero, plásmalo todo en papel para que seas capaz de efectuar todo lo que te propones.

Consejo: No lo olvides nunca: todo comunica y la comunicación es como el eco: devuelve lo que hagas ¡cuídala!