Acuario – Horóscopo del 23 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Momento en el que puedes tomar muy buenas decisiones con respecto a lo que deseas con tu pareja, adquirir nuevas experiencias y centrarse en lo que más importa, su amor.

Dinero:

Recuerda el valor de realizar actividades en conjunto con terceras personas y de considerar sus ideas, quizás esto te ayude a equilibrar tus finanzas, escuchar y estar atento será de mucha utilidad.

Salud:

Debes hacer todo lo posible por encontrar el punto de apoyo para que tu salud sea cada vez mejor, procura descansar el tiempo necesario para retomar el nuevo día.

Consejo:

El Universo te brinda la posibilidad de poner los pies en la tierra y tomar las decisiones que te corresponden para ser feliz, no pretendas huir de algo que sabes es para tu beneficio.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, te encuentras liderando la energía del día en día de Recibir, promueve retornos y recompensas que se han estado esperando, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Lo mejor será que tengas cuidado al momento de ofrecer ayuda, sobretodo cuando explícitamente no te lo han solicitado, ya que las cosas te pueden sorprender al salir perjudicado.

Salud:

Te sentirás recargado de energía, sin embargo, puede que hoy te lleves al limite y termines mas cansado de lo normal. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tomes decisiones comprometedoras el día de hoy, sin importar el fin al que quieras llegar, tus emociones te mantendrán nublado este día.

Dinero:

Tienes que estar muy informado para poder tomar las decisiones correctas, en tiempos complicados no te puedes permitir errores financieros.

Consejo: Se muy calculador, no permitas que las emociones te controlen, utiliza este día para meditar y hacer las paces contigo mismo.