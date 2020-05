Acuario – Horóscopo del 22 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Todo lo bueno puede pasar siempre y cuando seas consciente de lo que deseas para tu vida, quieres mucho y después no quieres nada, es un día para pensar muy bien en lo que te brinda estabilidad.

Dinero:

El universo te provee si lo que deseas es desde el merecimiento, la relación con el dinero es de amores y odios, equilibra esa energía e intégrala en tu ser.

Salud:

La alimentación es primordial para mantener la energía en alto, no olvides comer a los horarios establecidos, agradece los alimentos y no pienses que te van a engordar o que te van a enfermar, piensa en que te ayudarán a mantenerte sano.

Consejo:

Vives bajo el mundo de las ideas, tus ideas requieren que las traigas a la tierra. Vas a conseguir resolver todo lo que requieras, sabrás qué no funciona en tu vida y lo trascenderás.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras en día de Éxito, la energía del día atrae retornos abundantes, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un día sumamente exitoso, aprovecha para reevaluar tu situación profesional, si todo se encuentra como lo deseas es momento de asumir nuevos retos laborales.

Salud:

Es un excelente día para meditar o hacer ejercicio, cualquier actividad que le sume a tu cuerpo hoy será más beneficiosa. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si aún no tienes pareja deja que la magia de la energía haga su trabajo y háblale a esa persona especial, busca conocerla.

Dinero:

Debes tener cuidado, a pesar de que la energía del día es óptima hoy puedes tener varios problemas al encontrarse más propenso a robos, cuida tu patrimonio y evita gastos.

Consejo: Apóyate de la energía de los sabios, ya sean familiares o hombres de tu confianza, ellos te ayudarán a salir de tus problemas.