Acuario – Horóscopo del 3 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Si crees que tu pareja no es la persona con la que deseas estar es mejor que seas sincero y le digas, no comiences a vivir una mentira por no causar dolor ni le hagas vivir en una mentira a esa persona que siente amor por ti.

Dinero:

Olvídate de ganar un dinero extra a expensas de tu bienestar, no es necesario que sacrifiques tu salud, terminas gastando ese dinero extra en tu salud y quedas con secuelas, esos cambios no son necesarios.

Salud:

Es tiempo de cambiar tus hábitos; comienza por los horarios, eso hará que tu productividad aumente y no te desgastes, el mayor beneficio estará en los descansos estos ayudarán a que te sientas más activo.

Consejo:

Hay pasos que se deben dar sin buscar una razón ni una justificación, simplemente son y se acatan, así que pon atención para que comiences con tu transformación.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, te encuentras Triangulando en día Lleno, sin embargo, hay energías del día que son muy desfavorables, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Aprovecha este día para descansa, las recompensas vendrás mas adelante, por ahora preocúpate por ti.

Salud:

Procura mantener muy hidratado. El día es ideal para que prepares tu plan de alimentación para la próxima semana. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un excelente día para compartir con tu familia, reunirte con ellos a hacer cualquier actividad te hará bien.

Dinero:

No es un buen día para hacer gastos, los movimientos de dinero en este día se pueden convertir en problemas por las energías del día.

Consejo: Ningún error del pasado afectara tu futuro, al menos de que tu y solo tu se lo permita.