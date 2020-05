Acuario – Horóscopo del 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Tienes una forma diferente de percibir al mundo y por eso te gusta tanto involucrarte en causas para ayudar a que sea un sitio mejor para todos los seres de este planeta, es tu propósito.

Dinero:

Peleas con el dinero como si fuera una maldición, el dinero se agradece, se hace circular y se bendice cuando se entrega, el dinero es para todos.

Salud:

Tienes tantas preguntas y deseos de resolver que tu cabeza se hace un lío y tu mente se agota, deja que todo pase, disfruta del silencio, la soledad y el gusto por estar donde estás.

Consejo:

Eres creativo e innovador, tienes una visión del mundo que te hace original, haces real lo que para otros es imposible, sigue haciendo lo que mejor haces, crear para el bien de todos.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, te encuentras Daño en día de Remover, no es un buen día para tomar acción al menos de que sea para remover la mala energía, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Te encontraras muy emocional, cualquier cosa te distraerá fácilmente, te sentirás apagado y sensible ante cualquier critica, intenta trabajar con música suave para mantenerte tranquilo.

Salud:

Este día te hace propenso a sufrir lesiones, así como ser mas vulnerable física y emocionalmente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Debes mantener la calma, eres propenso a ser mas dramático y considerar que las demás personas quieren meterse en tu relación, debes estar seguro de lo que tienes, si esto no te causa tranquilidad, medítalo.

Dinero:

La energía del día te permitirá acabar con todos los gastos, antojos y salidas de dinero que normalmente no eres capaz de renunciar, se muy cuidadoso con tus posesiones de valor.

Consejo: “Si eres paciente en un momento de ira, escaparas a cien días de tristeza.” -Proverbio chino.