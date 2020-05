Acuario – Horóscopo del 1 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Deja que todo pase sin poner obstáculos para retener, eres libre entonces deja en libertad, lo que pides siempre lo debes dar, las relaciones de pareja son de dos vías, por tanto, las decisiones de pareja son mutuas y recíprocas.

Dinero:

El universo escucha, piensa en todo lo que puedes obtener si te dejas guiar, no racionalices tanto, el dinero no es lo que realmente importa; lo más importante es cómo integras la energía del dinero a tu esencia.

Salud:

Sigue un completo plan de ejercicio y alimentación, cuando te gusta algo lo haces; extrañas el grupo del gym, también existen grupos en las redes, para eso fueron creadas, aprovecha y entrena.

Consejo:

Te gusta pertenecer a grupos y más si es para colaborar en alguna causa social, conocer y relacionarte con personas de otros países y culturas, ahora existen muchas formas para conocer y disponer de esa cultura, aunque no viajes.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras en día de Establecer, si la energía te favorece es un excelente día para sentar las bases de tu futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

En lo posible evita entregar resultados el día de hoy ya que la energía no es la mas favorable, mejor busca enfocarte en ti y tus resultados, es un buen día para proponer nuevas metas.

Salud:

Las actividades relacionadas con la carpintería te ayudaran. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía del día se presta para que puedas planear tus próximos pasos ya sea con tu familia o con tu pareja, anticipar será la clave.

Dinero:

Procura no realizar movimientos de dinero el día de hoy, sobretodo si son importantes. La energía del día apoya la visualización, mas que la acción.

Consejo: La mejor forma de expresar tus sentimientos es esperando a que el enojo se vaya porque de lo contrario no expresaras mas que una emoción.