Acuario – Horóscopo del 30 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Recuerda que el rencor solo te trae tristezas; donde las culpas son cargas muy pesadas de llevar, es mejor perdonar y perdonarse, siempre se puede recomenzar.

Dinero:

Posiblemente recibas una muy buena oferta laboral, no tengas miedo y acepta, es hora de demostrar todo lo que sabes y ponerlo al servicio de los demás, si te hace feliz lo vas a disfrutar.

Salud:

Cuida lo que comes para que tu estómago no se resienta, es probable que algunas comidas sean muy pesadas en estos momentos, así que pon atención, come más frutas, verduras y aumenta los líquidos.

Consejo:

Ya es momento de renovarse, dejar todo lo que te duele y comienza a pensar que hoy es un nuevo día, disfrútalo como si fuera tu primera vez.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en un día Cerrado, es decir que este día no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Procura ser el equilibrio en tu ambiente laboral, tienes que ser muy subjetivo para que no se preste para malentendidos.

Salud:

Se cuidadoso el día de hoy, si puedes duplicar tus medidas de seguridad mejor aún. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Utiliza ese encanto que solo los Tigres tienen para mediar los conflictos entre tu relación personal o tu relación con tu familia.

Dinero:

No es un buen día para realizar movimientos de dinero, es mejor esperar un mejor día para que las retribuciones sean mas beneficiosas.

Consejo: No puedes guiar el viento, pero puedes cambiar la dirección de tus velas.